Porto taraftarlarından Aboubakar'a büyük şok
Porto - Beşiktaş maçından sonra Ryan Babel'in yanına gelen ve eski takım arkadaşlarıyla keyifli dakikalar geçiren Aboubakar, Portekizli taraftarlardan büyük tepki topladı.
Kamerunlu yıldız Aboubakar Porto'yu fena karıştırdı, Portekizli taraftarlar adeta çıldırdı. Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı Devler Ligi maçında cezası sebebiyle oynayamayan Aboubakar’ın siyah beyazlı takımın odasını ziyaret etmesi tepkilere yol açtı.
Portekiz'de yazılı ve görsel medyanın gündemi Kamerunlu futbolcunun Beşiktaş soyunma odasındaki neşeli görüntüleri idi. Ryan Babel’in Instagram hesabından paylaştığı videoda Aboubakar’ın dans etmesi Porto taraftarlarını çıldırtırken, genç futbolcu ağır şekilde eleştirildi.
Portekiz'deki tepkiler ise şöyle;
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLSİN, İDMANA ALINMASIN
- Aboubakar bu görüntülerin ardından idmana alınmamalı, ciddi şekilde cezalandırılmalı.
- Aboubakar'ın sözleşmesi feshedilmeli ve bundan sonra Porto’da oynamamalı.
Porto maçı kaybediyor ve bu görüntü! Asla kabul edilemez.
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