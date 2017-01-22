Porto, Beşiktaş'tan Aboubakar'ı geri istedi

Beşiktaş’ın sezon sonuna kadar kiraladığı Vincent Aboubakar’ı kulübü Porto geri istiyor. TRT Spor’un haberine göre, Beşiktaş’ta son vuruşlarda çok etkili olamamasına rağmen hareketliliği ile dikkat çeken Kamerunlu futbolcu için Portekizliler flaş bir talepte bulundu.

Şu anda Afrika Kupası’nda bulunan Kamerunlu futbolcuyu geri gönderme konusunda Beşiktaş yönetiminin tavrının olumsuz olduğu ifade edildi.