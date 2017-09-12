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Porto'nun tecrübeli kalecisi Iker Casillas, Devler Ligi grubunda Beşiktaş'a şans tanımadı

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu değerlendiren Porto nun Ispanyol kalecisi, 'Monaco'nun az gerisinde biz varız' derken, Beşiktaş'tan hiç söz etmedi.

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Devler Ligi'nde yarın gece Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Porto'da kaleci Ike Casillas, kısa bir değerlendirmede bulundu.

Monaco, Leipzig ve Kartal'la birlikte bulundukları G Grubu'nda Fransız rakipleri Monaco'nun kendilerinden önde gelen bir takım olduğunu kaydeden İspanyol file bekçisi, "Şampiyonlar Ligi'nde tüm takımlar bir umut taşır. Her şey oynadığınız futbol ve biraz da şansa bağlı. Ancak Monaco'nun az bir farkla gerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Biz sadece grupta oynayacağımız 6 maça odaklanıyoruz. Grubu geçince bir sonraki aşamayı düşüneceğiz" derken, Siyah-Beyazlılar'a ilk 2 için hiç şans tanımaması dikkat çekti.

Casillas, yarınki Beşiktaş maçı öncesi gruba galibiyetle başlamak istediklerini de sözlerine ekledi.

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