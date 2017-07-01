Porto'nun yeni hocası Canceiçao, Vincent Aboubakar'ın takımda kalmasını istiyor

Portekiz ekibinin yeni hocası Canceiçao, Beşiktaş’ta iyi bir sezon geçiren Aboubakar’ın takımda kalmasını isterken, görüşmeler tıkandı.

25 yaşındaki Kamerunlu futbolcu her ne kadar kariyerine İstanbul’da devam etmek istese de, kulübüyle 1 sene daha sözleşmesi bulunuyor. Aboubakar geçen sezon 27 lig maçında 12 kez ağları havalandırmıştı.