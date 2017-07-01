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Porto'nun yeni hocası Canceiçao, Vincent Aboubakar'ın takımda kalmasını istiyor

Aboubakar’ın bonservisi için Porto ile pazarlık halinde olan Beşiktaş, yeni bir engelle karşılaştı.

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Portekiz ekibinin yeni hocası Canceiçao, Beşiktaş’ta iyi bir sezon geçiren Aboubakar’ın takımda kalmasını isterken, görüşmeler tıkandı.

25 yaşındaki Kamerunlu futbolcu her ne kadar kariyerine İstanbul’da devam etmek istese de, kulübüyle 1 sene daha sözleşmesi bulunuyor. Aboubakar geçen sezon 27 lig maçında 12 kez ağları havalandırmıştı.

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