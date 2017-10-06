Potada heyecan başlıyor! İşte haftanın programı

Basketbolda erkek ve kadınlarda 2017-2018 sezonu, yarın yapılacak karşılaşmalarla başlayacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde yeni sezonun ilk hafta maçları, yarın oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Fenerbahçe Doğuş-Banvit (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

15.15 Eskişehir Basket-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Anadolu Üniversitesi)

17.00 Galatasaray Odeabank-Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)

20.15 TOFAŞ-Darüşşafaka (TOFAŞ)

8 Ekim Pazar:

13.00 Yeşilgiresun Belediyespor-Muratbey Uşak (Giresun 19 Eylül)

15.15 Trabzonspor-Beşiktaş Sompo Japan (Hayri Gür)

17.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Gazanfer Bilge)

19.30 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Yarın:

14.00 Adana ASKİ-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Menderes)

14.00 Çukurova Basketbol-Beşiktaş (Edip Buran)

15.00 Galatasaray-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)

15.30 Fenerbahçe-OGM Ormanspor (Metro Enerji

16.00 Abdullah Gül Üniversitesi-Bornova Beckerspor (Kadir Has Kongre Merkezi)

8 Ekim Pazar:

14.00 Canik Belediyespor-İstanbul Üniversitesi (Canik Belediye)

17.00 BOTAŞ-Yakın Doğu Üniversitesi (Sait Zarifoğlu)