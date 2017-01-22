Hull City Van der Wiel için bir kez daha atağa geçti

İngiltere Premier League ekiplerinden Hull City, Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Van der Wiel için resmi teklifini sundu.

Van der Wiel Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Futbol Arena'da yer alan habere göre; Kiralama teklifi, futbolcunun bonservisiyle satılması planlandığı için kabul edilmedi. Ancak İngiliz ekibi bu transferden vazgeçmedi.

Geçtiğimiz günlerde Hull City Başkanı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile bizzat görüşmek istediğini kulübe iletti. Bu transferini bitirmek isteyen İngilizler iki başkanın yapacağı görüşme ile bu transferi gerçekleştirmek istiyor.

Hollandalı futbolcu ligin ikinci yarısını Hull City'de geçirmeyi kabul etti ve İngilizler ile prensipte anlaştı.

Hull City'nin menajeri Marco Silva yaptığı açıklamada Van der Wiel'e olan ilgilerini resmen doğrularken, "Van der Wiel'in transferi için görüşmelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Fenerbahçe yönetiminin takımdan göndermeye sıcak bakmasına rağmen Van der Wiel'in ısrarla kalmak istemesi ve bunu hem basın aracılığıyla, hem de yönetime iletmesi transfer görüşmelerini tıkadı.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTEMİYORUM DEMİŞTİ AMA...

Yaklaşık 1 ay önce yaptığı açıklamada "Takımdan ayrılmasının söz konusu olmadığının altını çizen Van der Wiel, "Fenerbahçe'de tekrardan oynamak için çok çalışıyorum. Türkiye'ye ilk geldiğimde zorluklar çektim. Havadan, insanlardan ve yemekten dolayı.İnsanlar şu an beni görmek istediği yerde göremiyor ancak emin olun ilk 11'e girmek için her şeyi yapacağım.Çok çalışıyorum. Hoca beni eğer takıma almazsa daha da fazla çalışacağım." ifadelerinde bulundu ve taraftara da mesaj gönderdi. diye konuşmuştu.

Spor Toto Süper Lig'in ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Gregory Van der Wiel için taraftarlar sabırsızlık göstermeye başladı.

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Hollandalı yıldızın son paylaşımı Fenerbahçe taraftarlarının tepkisiyle karşılaştı.

Transfer tekliflerini reddettiği haberlerinin gölgesinde İstanbul boğazında balık tuttuğu fotoğrafı paylaşan Van der Wiel, 'Ah İstanbul' yorumunda bulundu.

Paylaşıma ilgi gösteren Fenerbahçe taraftarları, uzun süredir sarı lacivertli formayla sahaya çıkmayan Hollandalı oyuncunun bir anca takımdan gitmesini istedi.