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Premier Lig tarihinde bir sezonda tam 3 kez ayın oyuncusu seçildi rekor kırdı

İngiltere Premier Lig'de mart ayının oyuncusu seçilen Muhammed Salah, bu ödülü bir sezonda 3 kez alan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

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Liverpool'da forma giyen Mısırlı Muhammed Salah, İngiltere Premier Lig'de bir rekora daha imza attı.

Kasım ve şubattan sonra martta da ayın oyuncusu seçilen Salah, Premier Lig tarihinde bir sezonda bu ödülü 3 kez alan ilk futbolcu oldu.

Salah, mart ayında rakip fileleri 6 kez havalandırırken, altın ayakkabı yarışında da ligde attığı 29 golle Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile zirvede yer alıyor.

Adaylar arasında, mart ayında oynadığı 4 maçta 4 gol atan milli futbolcu Cenk Tosun'un (Everton) yanı sıra Son Heung-min (Tottenham), Romelu Lukaku (Manchester United), David Silva (Manchester City) ve Chris Wood da (Burnley) bulunuyordu.

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