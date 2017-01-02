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Premier Lig'de hakem skandalı! Slaven Bilic çıldırdı...

Manchester United ile West Ham'ı karşı karşıya getiren Premier Lig mücadelesinde skandal bir karar çıktı.

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Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham'ın, Manchester United'ı ağırladığı mücadelede hakem skandalı yaşandı.
 
Mücadelenin 14. dakikasında hakem Mike Dean, West Ham'dan Feghouli'yi kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.
 
Feghouli'nin topa müdahale etmeye çalıştığı esnada ManU'dan Jones'un araya girmesi sonrası hakem Dean direkt kırmızı çıkardı.
 
West Ham'ın 10 kişi kaldığı pozisyonda Slaven Bilic adeta küplere bindi. Hırvat hoca uzun süre 4. hakeme itiraz etti.

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