Premier Lig'in en iyi forveti Cenk Tosun oldu

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), Mart ayı içerisinde Premier Lig'de oynayan forvetleri değerlendirdi.

Everton forması giyen Milli futbolcu Cenk Tosun, CIES'in araştırmasında Mart ayının en iyi forveti seçildi. Mohamed Salah, Roberto Firmino, Aubameyang, Hazard gibi atak futbolcularını geride bırakan Cenk Tosun, 89.3 oran ile 1. sırada yer aldı. 2. sırada yer alan Mohamed Salah'a 86.7, 3. Sadio Mane'ye ise 84.7 oran verildi.

3 MAÇTA 4 GOL ATTI

Mart ayında 3 Premier Lig maçına çıkan Cenk Tosun, Burnley ve Brighton ağlarını birer kez havalandırırken Stoke City maçında da 2 gol kaydetme başarısı göstermişti.

İşte CIES'in yaptığı araştırmaya göre Mart ayında Premier Lig'in en iyi 10 atak oyuncusu;