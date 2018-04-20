Prof.Dr. Yunus Aydın: Şenol hocanın hayati tehlikesi yok
Kafasından yaralanan Şenol Güneş'in son durumunu değerlendiren Prof.Dr. Yunus Aydın, 'Basit bir kafa travması' dedi.
Fenerbahçe tribünlerinden gelen yabancı maddenin ardından soyunma odasına giderken düşerek kafası yarılan Şenol Güneş'in doktoru konuştu. Güneş'in hayati tehlikesi bulunmadığını belirten Prof.Dr. Yunus Aydın, "Bir basit kafa tamvası" açıklamasını yaptı.
"BU BİR SARSINTI"
Prof.Dr. Yunus Aydın, "Biz bunu sarsıntı olarak nitelendiriyoruz. Ufak bir yara var ve olay yerinde Alper bey tarafından dikilmiş. Beyinde çok önemli bir hasar yok. Bu gece sadece emniyet için müşade altında tutacağız. Şenol hocanın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kafasına gelen bir madde var ve sonra da bir düşme var. Yara da Alper bey tarafından dikilmiş. Basit bir kafa travması olarak kabul ediyoruz ve emniyet olarak götürüyoruz." şeklinde konuştu.
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