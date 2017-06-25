PSG, Aguero için 60 milyon Pound ödemeye hazır

İngiliz basınında çıkan haberlere göre ; Fransız ekibinin, Manchester City forması giyen Sergio Agüero için girişimlere başladığı iddia edildi.

Bu arada Fransız ekibi Paris Saint Germain’in, Agüero ve tecrübeli menajer Pep Guardiola’nın arasının açık olduğunu bildiği ve Agüero için 60 milyon Pound (Yaklaşık 266 Milyon TL) gibi bir bedeli kasasından çıkarmaya hazır olduğu belirtildi.

2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli yıldız oyuncu, ”Burada çok mutlu olduğumu hissediyorum. Bu yüzden de sözleşmemin bitimine kadar burada kalacağım. Bundan sonra nerede oynayacağımı düşünmedim. Sadece buradaki futboluma odaklandım” şeklinde konuşmuştu. (Ajansspor)