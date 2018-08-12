PSG, Alman oyuncu Thilo Kehrer'i transfer etti
Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, Almanya'nın Schalke 04 ekibinden genç savunma oyuncusu Thilo Kehrer'i renklerine bağladı.
Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, Almanya'nın Schalke 04 ekibinden genç savunma oyuncusu Thilo Kehrer'i renklerine bağladı.
Schalke 04 Kulübü, 21 yaşındaki Alman stoper Kehrer'in transferi konusunda PSG ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Kulüp, transferin mali detaylarını açıklamazken, Almanya basını, PSG'nin Kehrer için Schalke 04'e 37 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü.
Almanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen ve Schalke 04'ün altyapısından yetişen Kehrer, geçen sezon takımıyla 33 maça çıktı ve 3 gol attı.
(AA)
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