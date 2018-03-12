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PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi takımın başına Conte'yi getiriyor

Unai Emery ile beklenen başarıyı yakalamayan PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi takımın başına Antonio Conte'yi getiriyor.

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Paris Saint-Germain'in Katarlı Başkanı Nasser Al-Khelaifi, bunca yatırıma rağmen Devler Ligi'nde Real Madrid'e elenmeleri sonrasında ortalığı karıştıracak bir hamle yaptı. Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk hedefleyen ancak Unai Emery ile istediği sonuçları alamayan Fransız kulübü radikal bir karar aldı. 

Chelsea’nin İtalyan menajeri Antonio Conte, Fransız kulübü PSG ile transfer görüşmeleri yapıyor. SKY Sports’ta yer alan özel haberde, Conte’nin menajerlerinin PSG ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirdiğini yazdı. Sezon bitiminde Emery ile yolların ayrılıp, Conte ile yola devam edilmek istendiği vurgulandı. Geçen sezon Chelsea’yi şampiyon yapmasına rağmen bu sezon zirveden uzak kalan İtalyan teknik adamın da İngiltere’den ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

Özellikle son 2 sezondur Şampiyonlar Ligi’nde istenen seviyeyi yakalayan PSG’de kulüp sahipleri, artık Devler Ligi’nde başarı istiyor.

(Skorer)

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