Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

PSG, Dünya Kupası'nın ardından Joachim Löw'ü takımın başına getirmek istiyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ligde zirvede olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenerek büyük hayal kırıklığı yaratan Paris SG'de sezon sonunda Unai Emery ile yolların ayrılması bekleniyor.

L'Euipe, Paris Saint Germain'in patronu Nasser al Khelaifi'nin gelecek sezon Emery yerine F.Bahçe'nin eski teknik direktörü ve Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Joachim Löw'ü düşündüğünü iddia etti.

Fransız basınında yer alan haberde PSG'nin sezon sonunda Emery ile yollarını ayıracağını ve Dünya Kupası'nın ardından Joachim Löw'ü takımın başına getirmek istediği belirtildi.

PSG Sportif Direktörü Antero Henrique'nin Löw ile Dünya Kupası'ndan önce de bir görüşme yapması bekleniyor. Fransız basınına göre Löw ile anlaşılamazsa PSG rotasını Thomas Tuchel'e çevirecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Afrinli Hüseyin baterisine kavuştu

Afrinli Hüseyin baterisine kavuştu

Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız

Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız

Bunlar ancak Avustralya'da olur

Bunlar ancak Avustralya'da olur

Üniversite öğrencileri roket yaptı

Üniversite öğrencileri roket yaptı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA