PSG, Dünya Kupası'nın ardından Joachim Löw'ü takımın başına getirmek istiyor

Ligde zirvede olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenerek büyük hayal kırıklığı yaratan Paris SG'de sezon sonunda Unai Emery ile yolların ayrılması bekleniyor.

L'Euipe, Paris Saint Germain'in patronu Nasser al Khelaifi'nin gelecek sezon Emery yerine F.Bahçe'nin eski teknik direktörü ve Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Joachim Löw'ü düşündüğünü iddia etti.

Fransız basınında yer alan haberde PSG'nin sezon sonunda Emery ile yollarını ayıracağını ve Dünya Kupası'nın ardından Joachim Löw'ü takımın başına getirmek istediği belirtildi.

PSG Sportif Direktörü Antero Henrique'nin Löw ile Dünya Kupası'ndan önce de bir görüşme yapması bekleniyor. Fransız basınına göre Löw ile anlaşılamazsa PSG rotasını Thomas Tuchel'e çevirecek.