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PSG, Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa ulaştı!

Paris Saint-Germain, Monaco'yu 7-1 mağlup ederek 5 hafta kala Fransa Ligue 1'de şampiyonluğunu ilan etti.

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Fransa'da şampiyon PSG! Paris Saint-Germain ligde 33. haftada PSG ile Monaco karşı karşıya geldi.
 
Rakibini 7-1 mağlup eden Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'de 5 haftada şampiyonluğunu ilan etti.
 
PSG, Celso, Cavani, Di Maria'nın golleriye 20 dakikada 3-0 öne geçti. Karşılaşmanın 27. dakikasında Celso bir kez daha sahneye çıktı ve fark 4'e çıktı.
 
İlk yarıda son sözü Rony Lopes söyledi ve ilk devreyi Paris Saint-Germain 4-1 üstün kapattı.
 
Paris Saint-Germain'in diğer golleri Di Maria, Falcao(k.k.) ve Julian Draxler'den geldi.
 
Bu sonuçla birlikte PSG puanını 87 yaparak şampiyon oldu. Monaco ise 70 puanla 2. sırada kaldı.

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