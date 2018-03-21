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PSG, Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemindeki Fellaini'ye 3 yıllık sözleşme teklif etti

Sezon sonunda Manchester United'la sözleşmesi sona erecek olan Marouane Fellaini'nin ismi bir süredir Galatasaray ve Beşiktaş'la anılıyordu.

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Özellikle İngiliz basını, iki kulübümüzün de Belçikalı yıldızla çok yakından ilgilendiğini yazıyordu. Fakat dün Fransa'dan flaş bir haber geldi.

Son yıllarda yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken PSG, Fellaini'ye 3 yıllık sözleşme teklif etti.

Fransız basını yapılan teklifin ekonomik şartlarının oldukça iyi olduğunu da vurguladı. (Takvim)

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