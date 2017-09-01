PSG, Kylian Mbappe'nin işini bitirdi
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Monaco forması giyen Fransız golcü Kylian Mbappe'yi satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.
PSG Kulübünden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki futbolcunun 30 Haziran 2018'e kadar satın alma opsiyonuyla kiralandığı bildirildi. PSG, genç golcü için Monaco’ya önümüzdeki sezon 135 milyon euro bonservis bedeli ve 45 milyon euro bonus ödeyecek. Mbappe’nin toplam maliyeti 180 milyon euro olacak. Bu transferin resmileşmesiyle Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi G Grubu’ndaki rakiplerinden Monaco büyük bir güç kaybına uğradı.
Kulüp ayrıca, Mbappe ile bir yıl sonra 2022'ye kadar sürecek sözleşme imzalanacağını duyurdu.
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