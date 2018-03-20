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PSG, Salah için 230 milyon euro'yu gözden çıkardı

Bu sezon Liverpool'da rüya gibi bir sezon geçiren Mısırlı yıldız Salah için Fransız devi PSG, 230 milyon euro'yuı gözden çıkardı.

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Liverpool’un sezon başında 42 milyon Euro ödeyerek Roma’dan kadrosuna kattığı Mohamed Salah, muhteşem bir yıl geçiriyor. Oynadığı 30 Premier Lig maçında 28 gol atıp 10 da asist yapan Mohamed Salah, Avrupa’nın devlerini de peşine taktı. Sezon başında rekor bir teklif ile Neymar'ı kadrosuna katan PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi şimdi de Salah'ın peşine düştü. Khelaifi, Mısırlı oyuncu için 230 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi. 

Ayrıca Liverpool'un yıldız oyuncusu Mohammed Salah için İspanyol devleri Real Madrid ve Barcelona sıraya girdi.

(Skorer)

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