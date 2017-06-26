ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

PSG, Tolgay Arslan için 6 milyon euro teklif etti

PSG, Tolgay için 3 milyon Euro’luk teklifine yüzde yüz zam yaptı. Ancak siyah-beyazlılar, bu rakama da sıcak bakmadı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş'ta özellikle geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Tolgay Arslan, İtalyan kulüplerinin ardından Paris Saint Germain'in (PSG) transfer listesine girmeyi başardı.

Tolgay için ilk etapta 3 milyon Euro öneren Fransız ekibi, bu rakamın kabul görmemesinin ardından teklifini 6 milyon Euro'ya çıkardı. Ancak Beşiktaş yönetimi, PSG'nin yaptığı yüzde yüzlük zamma da sıcak bakmadı. Başkan Fikret Orman ve ekibinin, "Tolgay'ı 1 yıl daha Şampiyonlar Ligi'nde oynatır, daha yüksek fiyatlara satarız. Tolgay 15 milyon Euro'dan aşağıya bir yere gidemez" görüşünde olduğu öğrenildi.

72 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş formasını üç sezon giyen ve 72 maça çıkan Tolgay, 4 bin 266 dakika sahada kaldı. Tolgay, siyah-beyazlı kulübe 450 bin Euro karşılığında Hamburg'dan transfer olmuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA