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PSG Zlatan'ın yerini Aguero ile dolduracak

Fransız devi PSG, M.City'nin Arjantinli golcüsü Sergio Aguero'nun peşine düştü.

  • NTV Spor
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İddiaya göre Paris Saint-Germain, golcü oyuncuyu sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.
 
Daily Mirror gazetesi, Fransız ekibinin yöneticilerinin şimdiden Agüero'nun menajeriyle temasa geçtiğini yazdı. Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın son 2 maçta yedek bıraktığı Agüero, son Swansea maçının ardından ayrılık sinyalleri vermişti.
 
Yıldız oyuncu; "Sezonun kalan 3 ayında takımıma yardımcı olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Sonrasında neler olacağını ise hep birlikte göreceğiz" demişti.
 
City yönetimi bu açıklama üzerine Agüero'yu satmayı düşünmediklerini açıklamıştı.

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