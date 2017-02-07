PSG Zlatan'ın yerini Aguero ile dolduracak

İddiaya göre Paris Saint-Germain, golcü oyuncuyu sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.

Daily Mirror gazetesi, Fransız ekibinin yöneticilerinin şimdiden Agüero'nun menajeriyle temasa geçtiğini yazdı. Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın son 2 maçta yedek bıraktığı Agüero, son Swansea maçının ardından ayrılık sinyalleri vermişti.

Yıldız oyuncu; "Sezonun kalan 3 ayında takımıma yardımcı olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Sonrasında neler olacağını ise hep birlikte göreceğiz" demişti.

City yönetimi bu açıklama üzerine Agüero'yu satmayı düşünmediklerini açıklamıştı.