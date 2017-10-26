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PSG'de Neymar, Marsilya maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle biri ertelemeli iki maç ceza aldı

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar'a, takımının geçen hafta Olympique Marsilya ile 2-2 berabere kaldığı lig maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle biri ertelemeli iki maç ceza verildi.

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Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar'a, son lig maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle biri ertelemeli iki maç men cezası verildiği bildirildi.
 
Fransa 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu Profesyonel Futbol Ligi'nden (LFP) yapılan açıklamaya göre, PSG'nin geçen hafta deplasmanda Olympique Marsilya ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı maçta kırmızı kart gören Neymar'a biri ertelemeli iki maç maç men cezası uygulandı.
 
Olympique Marsilya maçında ikinci sarıdan kırmızı kart gören yıldız futbolcu, PSG'nin ligde yarın sahasındaki Nice karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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