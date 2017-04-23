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PSG'den 18'lik Mbappe'ye dev teklif!

Paris Saint-Germain, Monaco'ya 18 yaşındaki golcüsü Kylian Mbappe'ye dev bir teklif hazırladı.

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Bu sezon Monaco'da gösterdiği performansla dev kulüplerin dikkatini çeken Kylian Mbappe için Paris Saint-Germain devreye girdi.
 
Real Madrid ve birçok dev kulüple ismi anılan Kylian Mbappe için PSG'nin başkanı Nasıl El-Helayfi resmen harekete geçti.
 
Fransa basınında yer alan haberde; son şampiyonun Kylian Mbappe için Monaco'ya 80-90 milyon euroluk bir teklif yapacağı ileri sürüldü.
 
Monaco ile 2019 yılına dek sözleşmesi bulunan Kylian Mbappe, bu sezon 36 maçta 22 gol attı ve 11 asist yaptı.
 
MBAPPE: "HENÜZ HAZIR DEĞİLİM"
 
Gelecekte Real Madrid'te oynamak istediğini de dile getiren 18 yaşındaki golcü, "Şu anda Monaco için oynuyorum. Real Madrid mi? Neler olacağını göreceğiz. Üst seviyede bir oyuncuysanız Real Madrid'e gitmelisiniz ama henüz değilim" ifadelerini kullandı.

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