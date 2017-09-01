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PSG'ye Finansal Fair Play soruşturması açıldı

UEFA, Financial Fair Play'den dolayı Paris Saint-Germain'e karşı soruşturma açıldığını açıkladı.

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Paris Saint-Germain'e Financial Fair Play şoku! Neymar'ı 222 milyon Euro, Kylian Mbappe'yi de 145+35 milyon Euro'ya transfer eden PSG, UEFA'nın soruşturmasına girdi.
 
Transfere harcadığı para ile dikkat çeken Fransız ekibi hakkında soruşturma açıldığını belirten UEFA, kulübün finansal yapısının inceleneceğini açıkladı.
 
UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada soruşturma bitmeden herhangi bir yorum yapılmayacağı da belirtildi.
 
EN ÇOK ZARAR EDEN TAKIM OLDU!
 
PSG, bu sezon Avrupa'da transfer pazarında 176 milyon Euro ile en çok zarar eden kulüp olmuştu.
 
''GİTSİN KAHVE İÇSİNLER''
 
Fransız ekibinin Katarlı Başkanı Nasır El Halifi, dünyanın en pahalı transferi olan Neymar transferinden sonra "FFP'den endişe edenler gidip bir kahve içsin, bizi merak etmesinler" sözlerini kullanmıştı.
 
Sporx

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