Psikolojik sorunları olan ve Atatürk Havaalanı'nda yaşayan Mehmet Şanlı'nın hikayesi ortaya çıktı

2017 yılının sonlarında psikolojik problemleri nedeniyle Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali gidiş bölümünde bir süre yaşayan, Türkiye Basketbol Federayonu'nun devreye girmesiyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alınan, ancak geçtiğimiz günlerde tekrar terminale dönen Mehmet Şanlı'nın hikâyesi ortaya çıktı.

Psikolojik sorunlarla boğuşan Mehmet'in durumu; spotları bir anda alt yapılara, oyuncu psikolojisine, oyuncu adaylarının arkadaşları, aileleri ve kulüplerindeki hocalarıyla olan ilişkilerine çevirdi. Akıllara, "Türkiye'de sporcu psikolojisi ve özel yaşamıyla ne kadar ilgileniliyor" sorusu geldi.

MEHMET'İN MİLLİ TAKIMDAKİ BİR HOCASI ANLATTI

Annesini 11 yaşındayken kaybeden Mehmet Şanlı, basketbol kariyerine doludizgin devam edip, hayata parkelerde NBA hayalinin peşinden koşarak tutundu.

Atatürk Havalimanı'nda "San Francisco'ya gideceğim" diyen Mehmet'in, milli takımlarda koçluğunu yapan yönetici, oyuncunun çok küçük yaşlarda, "1-2 seneye nerelerde olmayı hedefliyorsun" sorusuna, "Seneye Los Angeles Lakers'la imzalıyorum" şeklinde ciddi karşılıklar verdiğini belirtti.

Mehmet'in; kendisine bir tek, "Şanlı" diye seslenildiğinde tepki verdiği, milli takım kamplarında hiç duş almadığı, 17 yaşına geldiğinde dahi gece süt içmeden ve odasındaki TV'nin fişini çekmeden uyuyamadığı, ayrıca asla yere eğilmediği ve bu sebeple kariyerinde hiçbir zaman halter çalışmadığı da öğrenildi.

MASÖRLER, VÜCUDUNDAKİ İZLERDEN ANLADI AMA...

Mehmet'in milli takımın alt yaş kategorilerinde koçluğunu yapan basketbol adamı, çarpıcı konulara da değindi. Genç basketbolcunun küçük yaşlardan itibaren takım masörleri tarafından vücudunda fiziksel şiddet izlerine rastlandığı, oyuncunun annesinin vefatı sonrası ailesi içerisinde ciddi problemler yaşadığının bilindiği ifade edildi.

Mehmet Şanlı'nın menajerliğini yapan şirketteki büyüklerinin, psikolojik tedavi görmesine ön ayak olmalarına rağmen bir türlü bu terapilerin sonuç vermediği ve obsesif davranışlarının sürdüğü de öğrenildi.

Yaşadığı problemli çocukluk döneminin ardından 2013'te önce Fenerbahçe ile yolları ayrılan Mehmet, Beşiktaş'a gidip orada da tutunamamıştı. Sonrasında İBB, İTÜ, Final Gençlik, Muğla Ormanspor ve Nilüfer Belediyespor formaları giyen 22 yaşındaki genç oyuncuya, Atatürk Havalimanı'nda yaşadığı ilk dönemin sonunda Türkiye Basketbol Federasyonu sahip çıkmıştı.

KULÜPLERDE FİZYOTERAPİST VAR PEKİ YA PSİKOLOG?

TBF'nin İstanbul'da bir ev tutup maaşa bağladığı Mehmet, tedavisi sonrası ilaçlarını kullanmayı reddederek geçtiğimiz günlerde evden kaçıp tekrar Atatürk Havalimanı'na geldi. Sürekli, pasaportuyla ABD'ye giden uçaklara binmek üzere pasaport kontrolüne giden genç basketbolcuyu, polis memurları her defasında bundan vazgeçiriyor. Oyuncu hâlen Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde kalıyor.

Öte yandan, "Avrupa ve Türkiye'de alt yaş kategorileri ile A takım bazında zorunlu psikolog bulundurma durumu var mı?" sorusunun yanıtı ise, "Hayır" oldu. TBF'nin de, diğer ülkelerdeki gibi kulüplere psikolog konusunda telkinde bulunduğu, ancak bunun bir kural ya da zorunluluk olmadığı öğrenildi.

(Sabah)