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Pep Guardiola, Altınordu'dan 16 yaşındaki kaleci Berke Özer'i istedi

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, TFF 1. Lig ekibi Altınordu'dan 16 yaşındaki kaleci Berke Özer'i resmen istedi.

  • Yeni Şafak
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2 sezon önce Bursaspor'dan Enes Ünal'ı transfer eden Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, bir başka Türk futbolcu için resmi teklifini resmen iletti.
 
City, gelecek vadeden Türk futbolcularla ilgilenmeye devam ediyor. İngiliz kulübü son olarak TFF 1. Lig takımlarından Altınordu'da forma giyen 16 yaşındaki milli kaleci Berke Özer için teklifte bulundu.
 
Genç kaleciyi 2 yıldır takip ettiği belirtilen Manchester City scoutlarının oyuncunun transfer edilebilecek kaleciler listesinde en üst sıraya koyduğu ve konuyla ilgili olarak resmi görüşmelerin başladığı ifade edildi.

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