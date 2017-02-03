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Quaresma neden hala sözleşme yenilemedi?

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma ile sözleşme yenileme konusunda prensip anlaşmasına varılmasına rağmen imzaların hala atılmaması akıllarda soru işareti bıraktı.

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Beşiktaş ile Quaresma arasında sözleşme yenilenmesi konusunda prensip anlaşmasına varılırken, anlaşmanın şartlarıyla ilgili olarak Portekizli oyuncunun menajeriyle arada ihtilaf doğdu.

Anlaşmaya göre Q7, otomatik olarak uzayacak olan sözleşmesi gereği seneye 1 milyon 768 bin euro alacak. Ancak menajeri bu rakamın önümüzdeki yıl da 2.2 milyon euro olmasında ısrar ediyor.

Fotomaç

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