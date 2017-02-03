Quaresma neden hala sözleşme yenilemedi?
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma ile sözleşme yenileme konusunda prensip anlaşmasına varılmasına rağmen imzaların hala atılmaması akıllarda soru işareti bıraktı.
Beşiktaş ile Quaresma arasında sözleşme yenilenmesi konusunda prensip anlaşmasına varılırken, anlaşmanın şartlarıyla ilgili olarak Portekizli oyuncunun menajeriyle arada ihtilaf doğdu.
Anlaşmaya göre Q7, otomatik olarak uzayacak olan sözleşmesi gereği seneye 1 milyon 768 bin euro alacak. Ancak menajeri bu rakamın önümüzdeki yıl da 2.2 milyon euro olmasında ısrar ediyor.
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