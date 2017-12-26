Quaresma Beşiktaşlı taraftarları rahatlattı

Beşiktaş'ın yıldızı Quaresma, yapılan paylaşımın yanlış anlaşıldığını ve yalan haberler yapıldığını ifade eden açıklamasında şunları söyledi;

Ricardo Quaresma: "Arkadaşlar benimle ve kulüp hakkında yalan haberler görmekten bıktım. Her şey yolunda gidiyor. Futbolcu arkadaşlarım hocam ve başkanımla kulübümüze başarı getirmek için çalışıyoruz. Kulüp için her şeyi vermek için buradayız ve 2018'de uçacağız."