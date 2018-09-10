Quaresma Beşiktaş'ta kalmaya karar verdi
Beşiktaş'la adı efsaneleşen Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı ekipten ayrılmak istemiyor. Portekizli yıldız, yeni bir teklif alması durumunda kariyerini siyah-beyazlı ekipte sürdürmeye devam edecek.
Beşiktaş'a uzun yıllardır hizmet veren Ricardo Quaresma, geleceğiyle ilgili kararını verdi.
Fanatik'te yer alan habere göre, Beşiktaş'la 2 yıl daha kontratı bulunan ve futbolu bırakmayı henüz düşünmeyen Portekizli yıldız, yeni bir teklif alması durumunda kariyerini siyah-beyazlı ekipte sürdürmeye devam edecek.
Ricardo Quaresma, Beşiktaş'tan teklif almaması durumunda ise sözleşmesinin ardından ülkesine dönmeyi ve en az 2 yıl daha futbol oynamayı planlıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.