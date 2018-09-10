Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Quaresma Beşiktaş'ta kalmaya karar verdi

Beşiktaş'la adı efsaneleşen Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı ekipten ayrılmak istemiyor. Portekizli yıldız, yeni bir teklif alması durumunda kariyerini siyah-beyazlı ekipte sürdürmeye devam edecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş'a uzun yıllardır hizmet veren Ricardo Quaresma, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Fanatik'te yer alan habere göre, Beşiktaş'la 2 yıl daha kontratı bulunan ve futbolu bırakmayı henüz düşünmeyen Portekizli yıldız, yeni bir teklif alması durumunda kariyerini siyah-beyazlı ekipte sürdürmeye devam edecek.

Ricardo Quaresma, Beşiktaş'tan teklif almaması durumunda ise sözleşmesinin ardından ülkesine dönmeyi ve en az 2 yıl daha futbol oynamayı planlıyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´´Kentin her yerinde bombardıman izleri var´´

´´Kentin her yerinde bombardıman izleri var´´

EYT sorununa çözüm bulunuyor mu?

EYT sorununa çözüm bulunuyor mu?

Business Insider, dünyanın en değerli 21 futbolcusunu seçti

Business Insider, dünyanın en değerli 21 futbolcusunu seçti

Emekli maaşlarına 368 lira ek ödeme zammı gelecek

Emekli maaşlarına 368 lira ek ödeme zammı gelecek

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA