Quaresma Beşiktaş'tan ayrılıyor

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, sosyal meyda hesabından veda mesajı yayınladı.

Beşiktaş'ta son haftalarda kötü oyunu ve isabetsiz ortaları nedeniyle tepki çeken Ricardo Quaresma'dan kafaları karıştıran bir paylaşım geldi.

34 yaşındaki yıldız Instagram'dan "Her şey için teşekkürler" paylaşımı yapması, 'Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?' sorusunu beraberinde getirdi.

2020'ye kadar sözleşmesi var

Portekizli yıldızın siyah-beyazlı kulüple 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Quaresma'nın adı Çin ve Katar kulüpleriyle anılıyordu.