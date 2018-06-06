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Quaresma Beşiktaş'tan sonra ülkesine dönmek istiyor

Dünya Kupası’nda forma giyecek olan Quaresma, “Ne Çin’e ne de Arap ülkelerine giderim. O hatayı bir kez yaptım ve dersimi aldım. Beşiktaş taraftarlarının önünde oynamaktan zevk alıyorum” dedi.

  • StarSpor
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BEŞİKTAŞ’IN Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, ülkesinde yayın yapan Sport TV’ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sport TV’de yayınlanan “Milli takımın seçilmişleri” adlı programa katılan Quaresma, Paulo Batista’nın sorularına içtenlikle cevap verdi. Teknik direktörü Şenol Güneş’e bu programda da övgüler düzen Q7, transferiyle ilgili olarak şunları söyledi: 

PARA İÇİN YAPMIŞTIM, PİŞMANIM 

“Çin’den transfer teklifi alıp almamam önemli değil. Çünkü o ülkeye gitmem. Ayrıca Arap ülkelerine de bir daha asla transfer olmam. Para için bir kez kurallarımı çiğnedim, pişman oldum. Zaten Beşiktaş’ta mutluyum. Siyah-Beyazlı takımın taraftarlarının önünde oynamaktan zevk alıyorum. Bana Portekiz’den de transfer teklifleri geliyor. Sporting Başkanı Carvalho ile de konuştuk, düşüncelerimi söyledim.”

GÜNEŞ’LE ÜLKEME DÖNEBİLİRİM

34 yaşında olmasına rağmen kendisini çok iyi hissettiğini belirten Q7, Beşiktaş’la 2020 yılı haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi olduğunu belirterek sözlerini şöyle noktaladı: “Mukavelem bitince Portekiz’e döneceğim. Hocam Şenol Güneş kabul ederse Portekiz’e onunla dönmek isterim. Çünkü Portekiz futboluna katkı yapacak bir teknik direktör. 40-41 yaşına kadar futbol oynamaya devam edebilirim.”

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