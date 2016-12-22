Quaresma bombası! Menajeri İstanbul'a geldi

Ricardo Quaresma, önceki gün sosyal medyada Beşiktaş tribünlerinin yer aldığı fotoğrafı paylaşmış, altına da "Bunu çok özleyeceğim" notunu düşmüştü.

Sezon sonunda siyah-beyazlılarla sözleşmesi biten Portekizli yıldızın bu paylaşımı akıllarda soru işaretine neden olurken, hemen ardından kulüp basın sözcüsü Metin Albayrak'tan "Kendisine yeni sözleşme teklif ettik. Oyuncumuz devre arası tatilinden döndükten sonra inşallah imzaları atacağız" açıklaması gelmişti.

MENAJERİ GELDİ, İŞTE TEKLİF

Ayrılık olasılığı siyah-beyazlı taraftarlar arasında endişe ile karşılanırken, Quaresma'nın menajerinin İstanbul'a gelerek Beşiktaşlı yöneticilerle hem durum değerlendirmesi yaptığı hem de futbolcusuna gelen teklifleri ilettiği ortaya çıktı.

Tecrübeli oyuncuyu isteyen kulüplerden birisinin daha önce de formasını giydiği Inter, diğerinin ise Demba Ba'nın oynadığı Shanghai Shenhua olduğu öğrenildi.

Portekizli yıldız ise, "Önceliğim Beşiktaş" diyerek ilk görüşmeyi siyah-beyazlı kulüple yapacağını açıkladı. Fanatik