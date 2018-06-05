Quaresma: Çocukken para azdı büyük kardeşimin markalı olan tenis ayakkabılarını giymiştim

BEŞİKTAŞ’IN Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, hayatına dair önemli ayrıntıların yer aldığı bir röportaj gerçekleştirdi. Portekiz basınına konuşan yıldız oyuncu, zor geçen çocukluk yıllarını, felsefesini ve Beşiktaş’taki günlerini anlattı. Siyah-Beyazlı takımda yaptığı rabona ve trivelalarla sürekli Avrupa’da ve Portekiz’de gündeme gelen Quaresma, “Ben farklı olmayı ve fark yaratmayı seven birisiyim. Futbolumda da bunu uygulamayı seviyorum. Küçüklüğümden beri hep yenilik arayışında olan bir felsefem var. Beşiktaş taraftarı da bu yönümü seviyor ve destekliyor. Kimyamız uyuştuğu için de Beşiktaş’ta mutluyum ve daha başarılı bir dönem yaşıyorum” dedi.

OKULDA PARLAMAK İSTİYORDUM

Çocukluk dönemlerini ve sosyal yaşamını da özetleyen Quaresma şu ifadeleri kullandı: Ricardo Quaresma saklanmaz. Fark yaratmayı sever. O yüzden takılarım, parfümlerim, altın ve pırlantalarım vardır. Takılarıma özel bir önem veririm. Çocukken para azdı. Okula giderken, kendimi göstermek için büyük kardeşimin markalı olan tenis ayakkabılarını giymiştim. Ama ayakkabılar bana büyük oluyordu. O yüzden de içine öne doğru çoraplar kullandım.”

(Aksam)