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Quaresma golü attı, formayı öptü

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Darıca Gençlerbirliği karşı karşıya gelirken, Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, takımının 2. golünü attıktan sonra armayı öperek mesaj verdi.

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Osmanlıspor ile oynanan maçta eldivenlerini fırlatan Quaresma, hakkında çıkan haberlerin ardından özür dilemişti.

Darıca Gençlerbirliği maçına 11'de başlayan Quaresma, gol sonrasında sevincini Beşiktaş'a bağlılığını göstererek verdi ve aksi haberlerin gerçeği yansıtmadığını göstermiş oldu

Portekizli yıldızın açıklamalarının tamamı şu şekildeydi:

"Şampiyonluk yolunda çok kritik bir deplasman olan ve zor şartlarda oynanan Osmanlıspor maçında her zaman olduğu gibi takımım için mücadele etme isteğim nedeniyle oyundan çıkarken çok yanlış bir tepki gösterdim. Yaptığım işe duyduğum aşk çok büyük, sahada her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum.

Dün oyundan çıkmayı beklemiyordum, yaptığım hareket yanlıştı.

Bu hareketin ne kulüple ne de hocayla alakası yok. Hocamla ilişkimiz çok iyi kendisi çok büyük saygı duyduğum bir insan. Lütfen Beşiktaş için ortak hırs ve mücadelemizi kimse başka yerlere çekmesin, bizim aramız çok iyi. Hep beraber çalışıp, ana hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız.

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