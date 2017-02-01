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Quaresma göz kamaştırıyor!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla kariyerinin altın dönemini geçiriyor.

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Vodafone Arena’da önceki akşam oynanan Konyaspor karşılaşmasında bir gol atıp 2 asist yaparak 5-1’lik galibiyetin mimarları arasında yer alan 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligdeki asist sayısını 9’a çıkardı.

Konya karşısındaki etkin görüntüsüyle 8 asisti bulunan Fenerbahçeli Jeremain Lens’i geride bırakan tecrübeli futbolcu, 10 asistle Süper Lig’in bu alanda en başarılı ismi olan Galatasaraylı Wesley Sneijder’in ardından ikincilik koltuğuna yerleşti. Q7, yükselen form grafiğiyle Sneijder’e asist krallığında rakip olduğunu gösterdi.

Güneş’in tavsiyesine uydu

Süper Lig’in 17. haftasında Osmanlıspor’la oynanan karşılaşmada oyundan alınmasının ardından eldivenlerini yedek kulübesinin önünde bulunan teknik direktör Şenol Güneş’in önüne atarak mini bir kriz yaratan Quaresma, sonrasında özür dilemişti.

Hocasından, “Hırsını sadece saha içerisinde göster. Eğer saha dışına taşarsa bu sana zarar verir” tavsiyesini alan Portekizli süperstar, Osmanlı karşılaşmasından  sonra bu düşünceyle çıktığı 2 maçta bir gol atıp 4 de asist yaparak büyük bir yükseliş ortaya koydu. Beşiktaş’ta tüm kulvarlarda ise 26 mücadeleye çıkan Quaresma, 5 gol ve 11 asistlik istatistik yakalayarak göz kamaştırdı.

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