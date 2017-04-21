Quaresma: Penaltılarda şans eksikti
Beşiktaş-Olimpik Lyon maçı bitiminde Ricardo Quaresma, yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.
Beşiktaş-Olimpik Lyon maçının ardından Ricardo Quaresma, açıklamalarda bulundu.
İşte Quaresma'nın yayıncı kuruluşa yaptığı değerlendirmeler:
"Üzgünüz tabii ki. Takıma yardımcı olmaya çalıştım. Takım olarak mücadele ettik. Yapacak bir şey yok. Artık lige bakacağız.
Penaltı, biraz şans meselesi. Bugün şans yanımızda değildi. İyi bir takım karşı oynadık ama penaltılarda şans biraz eksikti.
Avrupa maceramız mükemmel geçti. Tüm maçlar, tek kelimeyle mükemmeldik. Kalitemizi, Avrupa'da olmamız gerektiğini herkese gösterdik."
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