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Quaresma Aziz Yıldırım'ın sözlerine cevap verdi

Aziz Yıldırım'ın 'Quaresma avukatıyla bize haber gönderdi' açıklamalarına sosyal medya üzerinden yanıt veren Portekizli yıldız 'Pazartesi görüşürüz' ifadelerini kullandı.

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Siyah-Beyazlılar'ın Portekizli yıldızı Quaresma, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın bu sabah divan kurulunda kendisi ile ilgili yapmış olduğu açıklamalardan sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
 
Resmi İnstagram hesabından Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaşan Quaresma, " Sadece bu arma ve bu öpücük. Çünkü bu kulübü çok seviyorum. Başka hiçbir yerde oynayamam. Sevgiler, Pazartesi görüşürüz" açıklama yaparak Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a cevap niteliğinde bir paylaşımda bulundu.

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