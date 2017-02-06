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Quaresma'dan Fenerbahçe tribünlerine olay hareket!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, maç sonrasında Fenerbahçe tribünlerine yönelik harekette bulundu.

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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, maç sonrasında Fenerbahçe tribünlerine yönelik harekette bulundu.
 
Mücadelenin son düdüğünün ardından her iki takım da soyunma odasına giderken, Beşiktaşlılar tribünün çağrısı üzerine sahaya geri döndü.
 
90 dakika boyunca kendilerine destek olan taraftarlarını selamlayan Siyah-Beyazlı oyuncular daha sonra tünele doğru yönlendi. Tam bu esnada Ricardo Quaresma takım arkadaşlarından ayrılarak, Fenerbahçe tribünlerine yöneldi.
 
Portekizli yıldız, formasını çıkartıp Fenerbahçe tribünlerine gösterdi. Q7'nin bu hareketi aynı zamanda Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a da bir mesaj olarak değerlendirildi.
 
Yıldırım açıklamıştı
 
Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım geçtiğimiz hafta yapılan divan kurulu toplantısında, "Quaresma bize gelmek için avukatıyla haber gönderdi" ifadesini kullanmıştı.
 
Beşiktaş ise hafta içerisinde Portekizli yıldızın mevcut sözleşmesini 2020'ye kadar uzatmıştı.

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