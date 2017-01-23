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Quaresma'dan Şenol Güneş yorumu!

Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçında 1 gol, 2 asist yaparak maçın adamı olan Ricardo Quaresma, maçın ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportajda teknik direktör Şenol Güneş hakkında açıklamalarda bulundu.

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Aytemiz Alanyaspor karşısında 'maçın adamı' olan Ricardo Quaresma, haftaiçinde çıkan Şenol Güneş ile araları bozuk mu iddialarına cevap verdi. Aytemiz Alanyaspor'a karşı 1 gol ve 2 asist üreterek yıldızlaşan Ricardo Quaresma, maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. İşte Portekizli yıldızın maç sonu açıklamaları...
 
LİDERLİK YORUMU
 
''Liderliğe oturduğumuz için mutluyuz ama önümüzde çok kritik maçlar var. Bu şekilde takım oyunu ile devam edersek, başarılı oluruz. Önemli olan takım olmak.''
 
ŞENOL GÜNEŞ HAKKINDA...
 
''Şenol Güneş ile bugüne kadar problem yaşamadık. Hoca çok tecrübeli ve insanı anlıyor. Beşiktaş'ta uzun bir süre onunla beraber çalışmak istiyorum. Örnek aldığım bir insan. Her şeyimiz onun için. Aramızda hiçbir sıkıntı yok ve olmaz da"

 

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