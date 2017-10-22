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Quaresma'dan Şenol Güneş'e: Bu maçı kazanacağız hocam. Sizi mahcup etmeyeceğiz

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın şu ana kadar oynadığı 3 maçta da birer asist yapmayı başaran Ricardo Quaresma'nın moralinin son derece yerinde olması yüzleri güldürüyor.

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Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın şu ana kadar oynadığı 3 maçta da birer asist yapmayı başaran Ricardo Quaresma'nın moralinin son derece yerinde olması yüzleri güldürüyor.
 
Morali yüksek olduğu zaman futbolu da bir başka olan Quaresma'nın, Başakşehir karşılaşması öncesi antrenmanlardaki istekli görüntüsünün yanı sıra takım arkadaşlarıyla sık sık şakalaştığı ve onları motive ettiği öğrenildi. 
 
Portekizli yıldızın hocasına, "Bu maçı kazanacağız hocam. Sizi mahcup etmeyeceğiz" dediği belirtildi. 33 yaşındaki oyuncu şu ana kadar 11 maçta 1 gol attı ve 3 de asist yaptı.

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