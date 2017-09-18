Quaresma'nın golünden sonra Beşiktaş resmi Twitter adresinden atılan tweet tepkilere sebep oldu
Beşiktaş'ın resmi Twitter hesabının, Atiker Konyaspor maçında Ricardo Quaresma'nın 66. dakikada attığı gol sonrası paylaşımı tepki çekti.
Beşiktaş, Atiker Konyaspor'u Cenk Tosun ve Ricardo Quaresma'nın golleriyle 2-0 mağlup ederken, siyah-beyazlıların Portekizli yıldızıyla bulduğu ikinci golün ardından kulübün resmi Twitter hesabından tepki çeken bir paylaşım yapıldı.
Karşılaşmanın 66. dakikasında Ricardo Quaresma, Konyasporlu iki futbolcunun arasından geçip sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Bu golün ardından Beşiktaş'ın resmi Twitter hesabından, "Quaresma Konyasporluların içinden geçip golünü attı" paylaşımı yapıldı. Bu paylaşım bir süre sonra kaldırılırken, sosyal medyada tepkilere neden oldu.
İşte o paylaşım
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