Quaresma'nın paylaşımı Beşiktaşlıları ayağa kaldırdı
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, Instagram hesabından Her şeye rağmen, Beşiktaş'a karşı herkese inat bu partiyi tekrar yaşayalım' paylaşımında bulundu.
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Instagram hesabından verdiği mesajla taraftarlarını coşturdu.
Geçen seneki şampiyonluk kutlamalarından bir fotoğrafı paylaşan Quaresma, altına da, "Her şeye rağmen, Beşiktaş'a karşı herkese inat bu partiyi tekrar yaşayalım" yazdı.
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