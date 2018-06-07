Rafa Benitez, Oğuzhan Özyakup'u istedi
Beşiktaş yönetimi Newcastle United’ın 12 milyon euroluk teklifini kabul etme düşüncesinde.
OĞUZHAN Özyakup da gelecek sezon Avrupa’da forma giyecek Beşiktaşlı oyunculardan biri olacak gibi görünüyor. Çünkü Newcastle United’ın, oyuncuya ilgisi çok ciddi. İngiliz ekibini çalıştıran Rafael Benitez’in çok istediği Oğuzhan Özyakup ayrılık konusunda gönüllü. Ancak giderken de Beşiktaş’a para kazandırmak istiyor.
ARSENAL’LE SORUNLAR VAR
İngiliz ekibinin 12 milyon euroluk teklifini değerlendiren yönetim, Arsenal’in yüzde 30’luk payıyla ilgili sorunları aşmaya çalışıyor. Beşiktaş oyuncuyla mukavele uzatmasına rağmen, Arsenal’le sorunları çözemediği için bunu kamuoyuna resmi olarak açıklamamıştı.
(Aksam)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.