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Rafael Nadal, Çin'de finale çıktı!

Çin Açık'ta Bulgar Grigor Dimitrov'u 2-1 yenen dünya 1 numarası İspanyol tenisçi Nadal, finale yükseldi.

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Sezonun formda tenisçisi Rafael Nadal, katıldığı Çin Açık'ın tek erkekler kategorisinde Bulgar Grigor Dimitrov'u 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
 
Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen turnuvada mücadele eden dünya 1 numarası Nadal, yarı finalde Bulgar Dimitrov'u 2 saaat 16 dakikalık mücadelenin ardından 6-3, 4-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup ederek bu sezonki 60'ıncı maçını kazandı.
 
Diğer karşılaşmada Alman Alexander Zverev'i 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenen Avustralyalı Nick Kyrgios, yarın yapılacak final maçında 31 yaşındaki Nadal'ın rakibi oldu.
 
Bu sezon grand slam turnuvaları Fransa ile ABD Açık'ta şampiyonluğa uzanarak yeniden dünya sıralamasında zirveye çıkan Nadal, Çin Açık finalini kazanması halinde bu sezon 6'ncı turnuva zaferini yaşayacak.

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