Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Rafael Nadal'ın çeyrek finaldeki rakibi Del Potro

Wimbledon Tenis Turnuvası'nın tek erkeklerde 5 numaralı seribaşı Del Potro, Simon'u 3-1'lik skorla geçerek çeyrek finalde 2 numaralı seribaşı Nadal'ın rakibi oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da erkeklerin 5 numaralı seribaşı Juan Martin Del Potro, Gilles Simon'u 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvaya, 8. gün sabah seansındaki üç ana tablo müsabakasıyla devam edildi.

Tek erkeklerdeki son 4. tur mücadelesinde, 5 numaralı seribaşı Juan Martin Del Potro ile dünya sıralamasının 53. basamağındaki Gilles Simon karşılaştı.

Korttan 4 saat 24 dakika sonunda 7-6, 7-6, 5-7 ve 7-6'lık setlerle 3-1 galip ayrılan Del Potro, çeyrek finalde 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal'ın rakibi oldu.

KADINLARDA İLK YARI FİNALİSTLER KERBER VE OSTAPENKO

Tek kadınlarda ise 11 numaralı seribaşı Angelique Kerber, 14 numaralı seribaşı Daria Kasatkina'yı 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Dünya 33 numarası Cibulkova'yı 2-0 (7-5, 6-4) yenen 12 numaralı seribaşı Jelena Ostapenko, yarı finalde Kerber ile eşleşti.

(AA)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni bu dua ile sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni bu dua ile sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tarihi gün

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tarihi gün

İşte yeni sistemin ilk kabinesi

İşte yeni sistemin ilk kabinesi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA