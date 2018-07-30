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Rafet El Roman Eric Ayuk'un bonservisini kendi cebinden ödedi

Trabzonspor'un imza için Trabzon'a getirdiği 21 yaşındaki Kamerunlu futbolcu Eric Ayuk ile ilgili sürpriz bir gelişme ortaya çıktı.

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Bordo mavililer geçtiğimiz sezon Lorient'te forma giyen stoper Zargo Toure ile birlikte Eric Ayuk'u da Türkiye'ye getirdi. 

Trabzonspor’un Eric Ayuk’u Türkiye’ye getirmesinin ardından transferin perde arkasından yıldız sanatçı çıktı. Fanatik Trabzonsporlu olduğu bilinen Rafet El Roman'ın, 21 yaşındaki Kamerunlu sağ kanat oyuncusu Ayuku’un bonservis bedelini ödediği ortaya çıktı. 

Gazeteci Hasan Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Evet..Eric Ayuk, Trabzon'a geldi.. Bonservis bedelini sanatçı Rafet El Roman karşılayacak.. Kendisi bu transferi Trabzonspor'a armağan ettiğini bir hafta önce söylemişti bana.. Yarına güzel bir video ile bu durumu süsleyeceğiz.Eric Ayuk'un sözleşmesi 31.12.2018 tarihinde bitiyor mevcut kulübü ile yani bonservis bedeli ödenecek. Bu bedeli de Trabzonsporlu sanatçı Rafet El Roman ödeyecek, kendisinin kulübe bir katkısı olmasını istedi'' 

Roman’ın tavsiyeleriyle Trabzonspor’un gündeme gelen Ayuk, bugün Trabzon’da yöneticiler ile yapacağı görüşmenin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

(61saat)

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