Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Raheem Sterling'e ırkçı saldırıda bulunan taraftara 4 ay hapis cezası

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Raheem Sterling'e sözlü ve fiziksel ırkçı saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Karl Anderson adlı taraftara 16 hafta hapis cezası verildi.

  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mahkemeye çıkarılan Anderson, İngiliz futbolcuya ırkçı saldırıda  bulunduğu gerekçesiyle 16 hafta hapis ve 100 sterlin para cezasına çarptırıldı.  Daha önce holiganizm içerikli suçlara karıştığı da tespit edilen Anderson,  eylemleri nedeniyle Sterling'den özür diledi.

Manchester City'nin konuk ettiği Tottenham'ı 4-1 yendiği geçen  cumartesi günü oynanan lig karşılaşması öncesinde tesislerin önünde bekleyen  saldırgan, ırkçı söylemde bulunarak Jamaika asıllı İngiliz oyuncuya tekme  atmıştı. Olayın ardından 23 yaşındaki Sterling, polise şikayette bulunmuştu.

AA

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların zihniyeti Batıcı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların zihniyeti Batıcı

Derin suların en korkutucu canlıları

Derin suların en korkutucu canlıları

Raylara sıkışan arkadaşını yalnız bırakmadı

Raylara sıkışan arkadaşını yalnız bırakmadı

Sovyetler'den kalma birbirinden tuhaf duraklar

Sovyetler'den kalma birbirinden tuhaf duraklar

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA