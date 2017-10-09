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Rahmi Özcan: Ayakkabıların çöpe atılması bizi üzdü

Ampute Milli Takımımızın Polonya'yı 2-0 yendiği maçta ilk golümüze imza atan ve ikinci golün de asistini yaparak finale çıkmamızda başrol oynayan Rahmi Özcan'ın 12 Ocak 2016'da yaptığı açıklamalar akıllara geldi.

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Ampute Milli Takımımızın Polonya'yı 2-0 yendiği maçta ilk golümüze imza atan ve ikinci golün de asistini yaparak finale çıkmamızda başrol oynayan Rahmi Özcan'ın 12 Ocak 2016'da yaptığı açıklamalar akıllara geldi.

Rahmi Özcan o dönem katıldığı programda yaptığı açıklamada, "Ampute futbol bildiğiniz gibi tek ayakla oynanıyor. Biz önemli spor firmalarının, imalat hatası olan kramponlarını teki bile sorunlu olsa attığını duyduk. Ampute tek ayakla oynandığı için bu ayakabbıların çöpe atılması bizi üzdü. Büyük spor firmalarından bu ayakkabıların bize verilmesini, ayrıca ampute futbol ligine sponsor olmalarını istiyorum" demişti.

(Ajansspor)

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