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Rai muhabiri Ciro Venerato, Galatasaray'ın Maurizio Sarri'ye teklif yaptığını açıkladı

Devre arasından önce Igor Tudor'la yollarını ayırıp Fatih Terim'i takımın başına getiren Galatasaray'la ilgili bomba bir iddia geldi.

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İlk yarının bitimine az bir süre kala teknik direktör Igor Tudor'un görevine son vererek Fatih Terim'i takımın başına getiren Galatasaray ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

İtalya'da yayın yapan Televomero televizyonundaki Goal Show programına katılan Rai muhabiri Ciro Venerato, Sarı Kırmızılı yönetimin Napoli teknik direktörü Maurizio Sarri'ye teklif yaptığını söyledi.

Venerato, "Sarri, Napoli ile sözleşme yenileyebilir. Şu ana kadar kendisine tek resmi teklif Galatasaray'dan geldi ama o, bunu reddetti." ifadelerini kullandı.

59 yaşındaki İtalyan teknik adam hakkında bir süredir Napoli'den ayrılacağına yönelik iddialar çıkıyordu.

(Fanatik)

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