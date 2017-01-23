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Rais M'Bolhi Rennes'e transfer oldu

Antalyaspor'da Fornezzi'nin arkasında kalan tecrübeli eldiven Rais M'Bolhi Rennes'e transfer oldu

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2015 yılında Antalyaspor'a transfer olan ancak fazla forma şansı bulamayan Rais M'Bolhi, Fransız ekiplerinden Rennes'e transfer oldu.
 
Geride kalan 2 sezonda toplam 19 maça çıkan M'Bolhi, kırmızı-beyazlı ekipte çok fazla şans bulamıyordu. Rennes Kulübü, Cezayirli kaleciyle 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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