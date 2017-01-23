Rais M'Bolhi Rennes'e transfer oldu
Antalyaspor'da Fornezzi'nin arkasında kalan tecrübeli eldiven Rais M'Bolhi Rennes'e transfer oldu
2015 yılında Antalyaspor'a transfer olan ancak fazla forma şansı bulamayan Rais M'Bolhi, Fransız ekiplerinden Rennes'e transfer oldu.
Geride kalan 2 sezonda toplam 19 maça çıkan M'Bolhi, kırmızı-beyazlı ekipte çok fazla şans bulamıyordu. Rennes Kulübü, Cezayirli kaleciyle 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
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