Rakibimiz Hırvatistan'da yıldız futbolcu Ivan Rakitic sakatlandı
Hırvat milli takımının yıldız oyuncusu Rakitic, sakatlığı nedeniyle Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek!
Hırvatistan Futbol Federasyonu, Ivan Rakitic'in sakatlığı nedeniyle Türkiye'ye karşı forma giyemeyeceğini açıkladı.
Hırvatistan teknik direktörü Ante Cacic yıldız futbolcunun sakatlığı ile ilgili yaptığı açıklamada; "Ivan Rakitic'i oynatırsak çok büyük bir risk almış oluruz" dedi.
Hırvat milli takımı dün Kosova ile oynadığı ve 1-0 yendiği maç sonrası grupta 1. sıraya yükselmişti
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