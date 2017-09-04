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Rakibimiz Hırvatistan'da yıldız futbolcu Ivan Rakitic sakatlandı

Hırvat milli takımının yıldız oyuncusu Rakitic, sakatlığı nedeniyle Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek!

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Hırvatistan Futbol Federasyonu, Ivan Rakitic'in sakatlığı nedeniyle Türkiye'ye karşı forma giyemeyeceğini açıkladı.
 
Hırvatistan teknik direktörü Ante Cacic yıldız futbolcunun sakatlığı ile ilgili yaptığı açıklamada; "Ivan Rakitic'i oynatırsak çok büyük bir risk almış oluruz" dedi.
 
Hırvat milli takımı dün Kosova ile oynadığı ve 1-0 yendiği maç sonrası grupta 1. sıraya yükselmişti

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